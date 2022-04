Il futuro di Samir Handanovic verrà definito in questi mesi, con lo sloveno che dovrebbe continuare la sua avventura a Milano. Con la volontà, nonostante l’arrivo di André Onana , di essere ancora protagonista e non comprimario in nerazzurro. Sin da quando si è iniziato a vociferare dell’approdo a Milano dell'estremo difensore camerunese sono emerse svariate ipotesi sul futuro dell'attuale capitano nerazzurro: titolare inamovibile, chioccia, uomo spogliatoio che continuerà a voler disputare il maggior numero di minuti possibili e così via.

Ma sino ad ora non era ancora emerso il punto di vista del futuro nuovo arrivato. O meglio, le premesse (e forse le promesse) per convincerlo a scegliere il nerazzurro, ma soprattutto le opzioni per la carriera prospettate al calciatore. Ebbene, secondo quanto appurato da FcInterNews, Onana non si aspetta né di essere un titolare assoluto, né tanto meno di scaldare con certezza sempre la panchina. L'ormai ex Ajax è pronto a lottare per un posto in squadra e per essere il numero dell’Inter tra i pali in vista di una sana competizione con Handanovic. Attenzione, il ragazzo sa perfettamente che potrebbero essere necessari mesi prima di togliere eventualmente il posto all’ex Udinese, ma intanto proverà anche a carpire tutti i segreti del mondo interista.

Ergo, André, a livello teorico, potrebbe conquistare tutti nel futuro ritiro estivo e chi lo sa, essere l’estremo difensore di riferimento sin dalla prima di campionato, ma anche mettere insieme scampoli di partita per tutta la prossima annata. Come sempre in questi casi a decidere sarà il manto verde.