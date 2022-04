Fare cassa con cessioni minori per scongiurare l'addio di un pezzo grosso anche la prossima estate. L'Inter sa già che nella prossima finestra di mercato sarà utile incassare una cinquantina di milioni per sistemare il bilancio, ma non vuole replicare quanto accaduto nella scorsa, con l'addio previsto di Achraf Hakimi e quello assolutamente inaspettato di Romelu Lukaku. Per questo la strategia è chiara, realizzare altre cessioni per accumulare un tesoretto che scongiuri altri rischi ( RILEGGI QUI ). In tal senso , la dirigenza ha già fissato il prezzo di vendita, o almeno la cifra che mira a ottenere, di alcuni dei suoi giovani talenti.

Oltre ad Andrea Pinamonti, per il quale l'intenzione è incassare una ventina di milioni, e Dalbert che potrebbe essere riscattato, in caso di salvezza, dal Cagliari per 4-5 milioni (non i 7 pattuiti), tra gli altri giocatori sacrificabili figurano: Lorenzo Pirola per 8 milioni (in caso di promozione del Monza, possibile il riscatto ma piace anche a Sassuolo e Parma); Lucien Agoumé per 15 milioni (sondaggio del Lione); Martin Satriano anche lui per 15 milioni (primo approccio del Lille). Giovani sui quali l'Inter vorrebbe puntare per il futuro ma che per le citate cifre sarebbe disposta a rinunciarvi.