Sulla carta, con l'arrivo di Benjamin Pavard, il mercato dell'Inter è concluso. Simone Inzaghi ha a disposizione 22 giocatori più giovani tutti potenzialmente titolari, grazie a una profondità della panchina che rassicura nel lungo percorso. Eppure c'è ancora una piccola possibilità che la dirigenza nerazzurra provi a prendere un altro centrocampista con caratteristiche differenti da quelli in squadra. Che abbia, in altre parole, più 'fisico' rispetto ai compagni di reparto. Ma la qualità principale che dovrebbe garantire è la modalità del trasferimento: niente esborso nell'immediato, meglio un prestito con diritto di riscatto od obbligo a determinate condizioni. Una replica dell'operazione Lazar Samardzic, in altre parole, un giovane su cui fare un investimento e non da prendere in affitto per poi restituirlo al mittente.

Per questa ragione in Viale della Liberazione hanno già rifiutato alcune proposte: Remo Freuler, stimato in passato ma oggi non più nel mirino; Lucas Torreira che è un playmaker e toglierebbe spazio a Kristjan Asllani che i nerazzurri vogliono lanciare definitivamente; Giulio Maggiore, anche lui nella lista dell'Inter qualche anno fa; Antonin Barak, che però non convince dal punto di vista fisico. Insomma, centrocampisti ne sono stati offerti in questi ultimi giorni ma nessuno convince appieno.

Conferma invece sul gradimento nei confronti di Lucas Gourna-Douath (affrontato tra l'altro in una recente amichevole), il preferito tra i giovani talenti dopo Samardzic, nome già individuato da tempo nell'attività di scouting nerazzurra. Il 20enne francese ha fisico e qualità, ma ha anche un enorme 'difetto': gioca nel Salisburgo che notoriamente i propri gioielli li vende a cifre importanti e difficilmente accetta condizioni economicamente sfavorevoli. In parole semplici, i 15-18 milioni di valutazione dovrebbero arrivare subito e non dopo un prestito con obbligo di riscatto. Situazione complicata da questo punto di vista perché ad oggi non c'è un extra budget, ma se si aprisse uno spiraglio non è escluso che l'Inter faccia la sua mossa, anche se il tempo ormai stringe.