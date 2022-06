Ci siamo. Romelu Lukaku torna all'Inter. Domani è infatti previsto il tanto atteso scambio di documenti tra il club nerazzurro e il Chelsea, preludio al trasloco del giocatore a Milano e alle visite mediche che dovrebbero svolgersi entro venerdì. Alla fine ha prevalso il buon senso e il management di Viale della Liberazione ha accordato i 10 milioni (8+2 di bonus, come anticipato dalla nostra redazione LEGGI QUI) chiesti dai Blues per non rimetterci nulla alla voce ammortamento. Adesso non resta che attendere che la burocrazia si metta in moto, per dare a Lukaku il via libera. Il biglietto Londra-Milano è nella sua tasca da tempo e finalmente potrà usarlo.