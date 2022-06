Servirà ancora qualche contatto tra Inter e Chelsea per definire il trasferimento in prestito di Romelu Lukaku in nerazzurro. L'ultima offerta recapitata da Viale della Liberazione al quartier generale dei Blues è di 8 milioni di euro, ma non è sufficiente per ottenere il via libera. Il club londinese ne fa una questione di bilancio, per questo chiede 10 milioni. Esattamente la cifra che, togliendo dai suoi oneri l'ingaggio del belga, permetterebbe di non rimetterci nulla della quota di ammortamento. Dal canto suo, giustamente, la società milanese vuole risparmiare il più possibile, ma non può tirare troppo la corda pur avendo dalla sua la volontà del giocatore che continua a spingere. Probabilmente servirà aggiungere qualcosa, magari dei bonus per arrivare a quota 10 e soddisfare le richieste degli inglesi. L'intenzione rimane trovare un'intesa entro questa settimana, permettendo magari al giocatore di sbarcare a Milano tra giovedì e venerdì.