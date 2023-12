Senza fretta, ma rispettando le tempistiche corrette. L'Inter continua a lavorare con convinzione sull'arrivo la prossima estate di Mehdi Taremi, attaccante classe '92 del Porto che a fine stagione lascerà i Dragoes per fine contratto. Una delle classiche occasioni offerte dal mercato, di cui Beppe Marotta parla spesso. L'iraniano ha il phisique du role ideale per essere protagonista del reparto offensivo nerazzurro della prossima stagione: fisico, esperienza, qualità tecnica e duttilità tattica. Non meno importante il costo, perfettamente in sintonia con le strategie ormai d'uso in Viale della Liberazione.

Da tempo i nerazzurri parlano con l'agente e sono pronti a mettere sul piatto 3,5 milioni netti a stagione per tre anni, corrispondendo anche una buona commissione all'entourage dell'iraniano (anticipare a gennaio il trasferimento non è nelle intenzioni). Il quale, pur avendo ricche proposte dall'Arabia, preferisce rimanere in Europa e l'Inter è considerata una grande occasione per la sua carriera. I nerazzurri sono molto ottimisti, probabilmente solo l'ingresso in scena di un top club della Premier League potrebbe privarli del vantaggio ottenuto nell'ultimo periodo. Ad oggi però non se ne vedono all'orizzonte e tra qualche settimana Taremi potrà firmare per qualsiasi club diverso dal Porto. E l'Inter ha già mosso passi significativi.

