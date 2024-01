Nessun allarme per Hakan Calhanoglu, sostituito ieri da Asllani all'81' della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. Il turco era stato ammonito poco prima, ma stando alle versione di Tuttosport (RILEGGI QUI) la causa del cambio sarebbe stata un indolenzimento muscolare: secondo quanto filtra dal ritiro dell'Inter, invece, si tratterebbe solo di una botta che non preoccupa in vista della finale contro il Napoli, come verificato da FcInterNews.

