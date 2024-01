Non per il cartellino giallo, ma per un possibile problema fisico. Il cambio operato da Simone Inzaghi all'81esimo di Inter-Lazio, quando ha richiamato in panchina Hakan Calhanoglu per inserire Kristjan Asllani, si è reso necessario perché il centrocampista turco, proprio dopo aver commesso il fallo da ammonizione su Gustav Isaksen, ha fatto segno alla panchina di aver bisogno della sostituzione toccandosi la gamba. Un dettaglio sfuggito ai più, fatto notare oggi dai colleghi di Tuttosport: "Nel finale ha chiesto il cambio per un indolenzimento muscolare: da valutare le sue condizioni in vista del match col Napoli", si legge.

