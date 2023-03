In tarda mattinata ha timbrato il cartellino contro i pari età del Belgio indossando la maglia della Nazionale Under 19, ultimo tassello di un periodo che lo ha visto grande protagonista con l'Inter Primavera. Pur essendo un 2005 Francesco Pio Esposito si è messo alla guida della squadra di Cristian Chivu e, al contempo, la fascia di capitano al braccio. Leadership e gol con l'obiettivo di agganciare il treno dei playoff e provare a giocarsela in ottica Scudetto. Naturalmente la crescita esponenziale del centravanti non è sfuggita alla dirigenza nerazzurra, che in estate gli sottoporrà il primo contratto da professionista per legarlo ulteriormente ai colori che lo hanno visto crescere. Poi, l'idea è tenerlo ancora nell'U19 per consentirgli di proseguire il percorso già ben avviato, anche se le prime chiamate da club di Serie B sono già arrivate in Viale della Liberazione.