Questo pomeriggio sono emerse alcune indiscrezioni che vedrebbero in stallo la trattativa per portare il difensore Yann Bisseck all'Inter. In realtà tra i due club non c'è alcun problema perché i nerazzurri pagheranno la clausola da 7 milioni di euro in due rate come da contratto.

La frenata invece è sul fronte entourage del giocatore. Dopo aver trovato l'intesa alcuni giorni fa a Milano per un quadriennale da 800 mila euro a salire, gli agenti del capitano della Germania U21 hanno preso tempo, facendo intuire che vorrebbero di più, magari aspettando l'inserimento di un altro potenziale acquirente disposto a offrire un ingaggio superiore.

Dal canto suo l'Inter è convinta di aver trovato un accordo e si aspetta che venga rispettato, ma sicuramente non ha intenzione di aumentare la cifra proposta e inizialmente accettata.

