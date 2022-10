Dopo la rivelazione dei giorni scorsi, arrivano conferme sul forte interesse dell'Inter nei confronti di Alan Matturro , difensore mancino fresco 18enne promosso da Dario Baccin nel suo ultimo viaggio in Sudamerica. Titolare del Defensor Sporting, Matturro ha una clausola da 6 milioni di dollari, cifra abbastanza accessibile per un club che voglia dargli fiducia.

La dirigenza nerazzurra ne sta già parlando con l'agente, un volto assai noto in casa Inter, Marcelo Simonian. La richiesta è un quadriennale ed è già stato registrato l'interesse da parte di Ajax e Siviglia. Nei piani nerazzurri ci sarebbe anche l'idea di prenderlo a gennaio, per poi lasciarlo in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione e permettere a Simone Inzaghi di valutarlo nel corso del prossimo ritiro estivo.

Ma il giovanissimo difensore piace anche ad altri club ed essendoci una clausola andrà a dama chi prima si muoverà concretamente.