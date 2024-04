Senza dubbio tra le note liete della Sampdoria, in una stagione fin qui travagliata ma che potrebbe migliorare nelle curve finali, c'è Filip Stankovic. Il classe 2002, nonostante i troppi gol subiti, ha dimostrato alla sua prima esperienza da titolare in Italia di poter essere affidabile e di avere enormi margini di crescita. Resta però l'incognita sul suo futuro: i blucerchiati hanno un diritto di riscatto (e i nerazzurri il controriscatto) ma difficilmente, in caso di mancata promozione in Serie A, lo eserciterebbero.

Nel mentre, alla dirigenza della Sampdoria sono arrivate diverse telefonate perlustrative per capire qualcosa in più sul giovane estremo difensore, anche caratterialmente e le referenze sono state ottime. In particolare a mostrare un certo interesse, come verificato da FcInterNews.it, è stato l'Empoli, nella speranza di rimanere nel massimo campionato. In estate Etrit Berisha dovrebbe salutare per fine contratto ed Elia Caprile, oggi titolare, tornerà al Napoli per fine prestito. Per questo i toscani sono alla ricerca di un portiere affidabile e Filip è un'idea percorribile grazie agli ottimi rapporti con l'Inter (vedi le recenti operazioni per Kristjan Asllani, Andrea Pinamonti e Martin Satriano).

Oggi comunque il figlio di Dejan è focalizzato sulla rincorsa della Sampdoria a un piazzamento playoff che possa permettere alla squadra di Andrea Pirlo di sperare nella promozione. Per il domani c'è ancora tempo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!