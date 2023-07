Nikola Iliev, attaccante classe 2004 in forza alla Primavera nerazzurra (due anni fa autore del gol scudetto), potrebbe presto lasciare l’Inter. E l’Italia. Il calciatore bulgaro, come appurato da FcInterNews, è stato infatti sondato da un paio di società del Belgio e da una austriaca. Nonostante per ora si mantenga il riserbo totale sui nomi di questi club, è già nota la possibile formula del trasferimento: un prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto in favore dei nerazzurri. Nulla ovviamente è deciso, siamo agli albori di una trattativa che però potrebbe presto entrare nel vivo.