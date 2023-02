Un'idea destinata a rimanere tale. In casa Inter ma non solo si sta seguendo anche la situazione di Roberto Firmino , in scadenza di contratto con il Liverpool e potenziale prezzo pregiato del mercato dei free agent. In realtà però l'attaccante brasiliano è destinato a rimanere con la maglia dei Reds perché Jurgen Klopp lo adora e da settimane il Liverpool sta parlando con il suo entourage del nuovo contratto.

Oggi Firmino guadagna 8 milioni più 2 di bonus e non vuole abbassare questo range. Il discorso verte piuttosto sulla durata: gli inglesi propongono un biennale, lui vuole un triennale (è un classe '91). L'accordo, come accade in questo casi, potrebbe essere per due anni con opzione per il terzo. Discorsi avviati dunque che tolgono Firmino dal mercato. E anche se non si trovasse l'intesa con i Reds, certe cifre sarebbero impareggiabili non solo per i nerazzurri ma anche per molti altri club fuori dalla Premier League (come Barcellona e Atletico Madrid, che ci stavano ragionando).

La sensazione è che Piero Ausilio, grande estimatore da anni del brasiliano, dovrà rassegnarsi a guardarlo giocare con un'altra maglia.