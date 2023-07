La prossima settimana l'Inter ha in agenda un incontro con gli agenti di Giovanni Fabbian. Prima di pensare al mercato, con Lecce e Genoa che sperano di poterlo avere in prestito nella nuova stagione e l'ipotesi di essere valutato da Simone Inzaghi durante il ritiro estivo, c'è da sistemare un aspetto importante: il rinnovo del contratto. Il centrocampista classe 2003 reduce dall'ottima stagione a Reggio Calabria, ha il contratto in scadenza nel 2026 e il club nerazzurro è fermamente intenzionato a prolungarlo fino al 2028, blindando ulteriormente un ragazzo in cui nutre cieca fiducia. Una volta definito l'accordo, via ai discorsi sul futuro.

