Non solo Hakan Calhanoglu, questa mattina anche Francesco Acerbi si è sottoposto ad alcuni accertamenti all’Humanitas di Rozzano per valutare i progressi dopo l’infortunio subito. Le notizie - come appurato da FcInterNews - sono state confortanti, tanto che il difensore nerazzurro in questi giorni tornerà a lavorare sul campo e poi con i compagni di squadra. Ergo, niente Atalanta, da valutare una possibile convocazione contro il Genoa o eventualmente col Bologna, praticamente certa la sua presenza in Champions contro l’Atletico Madrid.

Intanto le buone notizie da Appiano arrivano anche per Yann Sommer: il portiere svizzero ha smaltito la febbre ed è recuperato per l'appuntamento di mercoledì.

