Poco fa nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione si è presentato per un breve incontro Enzo Raiola, fratello di Mino. Uffiialmente, la sua presenza era finalizzata a presentare alla dirigenza nerazzurra la sua nuova agenzia: Team Raiola. Ma al contempo il manager ne ha approfittato per parlare di un giocatore della sua scuderia, Marcus Pedersen, esterno destro norvegese del Feyenoord, classe 2000. Non è un mistero che i nerazzurri stiano infatti cercando un laterale destro che erediti il posto lasciato vacante da Raoul Bellanova.