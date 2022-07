Se Mauro Icardi è la prima scelta, Edin Dzeko è la seconda. Il Monza sogna in grande e vuole regalarsi un attaccante di grande livello. Per questo, dopo aver iniziato il discorso con l'argentino del Paris Saint-Germain, Adriano Galliani ha contattato anche l'entourage del bosniaco per capire se ci fossero margini di manovra. La situazione dell'ex Roma oggi è in bilico, perché dopo la conferenza stampa di ieri in Viale della Liberazione è stato chiarito ulteriormente un concetto: per l'arrivo di Paulo Dybala, che rimane in attesa, oltre ad Alexis Sanchez dovrebbe fargli posto un altro attaccante nella rosa nerazzurra. E tra Joaquin Correa e Dzeko il più plausibile è il secondo, per questioni anagrafiche e per uno stipendio superiore rispetto a el Tucu (5,5 netti più uno di bonus fino al 30 giugno 2023. Le voci sul Valencia, dove Gennaro Gattuso lo avrebbe accolto a braccia aperte, sono state smontate sul nascere: per la punta bosniaca non è la soluzione ideale e gli spagnoli hanno un budget ridotto. Per questo ad oggi non c'è grande movimento intorno a lui, anche se in Italia qualcosa potrebbe sbloccarsi in caso di addio 'forzato'.