Ora che Davy Klaassen è ormai prossimo a vestirsi di nerazzurro, bisogna capire se ci saranno movimenti in uscita in queste ultime ore di mercato. Premesso che Lucien Agoume è ancora in rosa ma difficilmente rimarrà (gli agenti, dopo il no all'Almeria del giocatore, stanno lavorando sul mercato francese e comunque potrebbero puntare su altre finestre all'estero ancora aperte dopo le 20 di stasera), bisogna capire se uno tra Kristjan Asllani o Stefano Sensi potrebbe essere sacrificato sull'altare delle liste. Dopo l'arrivo dell'olandese infatti, un elemento della rosa, presumibilmente un centrocampista, rimarrebbe fuori dalle liste UEFA con inevitabile rammarico. E se il classe '95 di Urbino ha già manifestato il desiderio di rimanere, per il giovane albanese sono ore di riflessione. Da una parte anche lui rimarrebbe volentieri a Milano, dall'altra l'innesto di Klaassen rischia di ridurre ulteriormente le sue possibilità di giocare e potrebbe convincerlo a muoversi per una stagione in prestito dove troverebbe continuità di impiego.

Naturalmente, per Asllani le opzioni last minute non mancano ma alcune sono vincolate ad altre cessioni. L'Empoli ha già aperto la porta al possibile figliuol prodigo, anche per migliorare la qualità di una rosa che al momento non invita all'ottimismo. Poi c'è il Sassuolo, che in caso di cessione di Sofyan Amrabat potrebbe cedere Maxime Lopez ai viola e liberare un posto per l'albanese. E poi c'è proprio la fiorentina, che in caso di uscita del nazionale marocchino valuterebbe proprio il centrocampista dell'Inter per sostituirlo. Molto dipenderà dunque dalla volontà di Asllani di accettare la sfida Inter per un'altra stagione, rischiando di non poter giocare la Champions League, oppure mettere chilometri nel motore per la stagione attuale e tornare con maggiore esperienza sulle spalle.