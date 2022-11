Ultimi step formali e burocratici per Stefan de Vrij che sta completando il cambio di agente: dopo varie riflessioni la scelta del centrale olandese è ricaduta su Federico Pastorello come raccontato già nelle scorse settimane ( LEGGI QUI ). Il manager dovrà gestire il prossimo capitolo importante della carriera del classe '92, visto che il 30 giugno scadrà il suo attuale contratto con l'Inter. Rinnovo o Premier League, questi i due scenari più plausibili: per capire la strada che De Vrij imboccherà bisognerà avere ancora pazienza, molto dipenderà dall'esito dei prossimi summit in agenda da qui a Natale.

Per un interista in ingresso nella sua scuderia di Pastorello, ce ne sono due in uscita: i fratelli Esposito, Francesco Pio (U19 nerazzurra) e Sebastiano (prestito con diritto di riscatto all'Anderlecht) sono in procinto di cambiare agenzia per passare con Mario Giuffredi.