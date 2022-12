Ultimi dettagli economici da definire e arriverà la fumata bianca anche per il rinnovo di Matteo Darmian con l'Inter. Prima di Natale l'agente Tullio Tinti ha incontrato la dirigenza nerazzurra per definire insieme una bozza di rinnovo contrattuale fino al 2025, un premio per un giocatore che sin dal suo arrivo si è dimostrato risorsa preziosa, mai sopra le righe, estremamente versatile (capace di interpretare ben tre ruoli) e uomo spogliatoio. Nel frattempo, Monza e Torino avevano sondato il terreno per ingaggiarlo a fine stagione in caso di mancato rinnovo con l'Inter, che però è in agenda nel nuovo anno. Darmian e il nerazzurro, un binomio destinato a continuare.