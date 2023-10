Cambiano le date della Supercoppa Italiana. Secondo quanto appreso in esclusiva da FcInterNews - come richiesto dagli organizzatori locali, ossia dall’Arabia Saudita che detiene i diritti della competizione - semifinali e finale, inizialmente previste per i primissimi giorni del 2024, con la finalissima fissata all’8 gennaio, slitteranno di una decina di giorni e poco più. La notizia verrà ufficializzata in serata. Al torneo, oltre all’Inter, parteciperanno anche Napoli, Fiorentina e Lazio.