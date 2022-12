Una prima stagione soddisfacente e una seconda in crescita, in cui ha dimostrato di poter fare la differenza anche nel ruolo di regista. Hakan Calhanoglu può ritenersi soddisfatto della sua esperienza nerazzurra, così come soddisfatti sono sia la società sia Simone Inzaghi che ormai non ne fa più a meno in campo, soprattutto quando le partite sono impegnative. Non è un caso se da tempo si parli già del prolungamento del contratto del turco, che scadrà nel 2024 ma che prevede comunque l'opzione per un anno in più. Intenzione della dirigenza è infatti allungare l'accordo fino al 2026, per blindare ulteriormente Calhanoglu e per alleggerire il suo peso a bilancio (dettaglio che non guasta mai).