Buona notizia per l'Inter dal Suning Training Centre dove la squadra ha svolto una seduta di scarico dopo l'impegno di ieri sera contro il Benfica. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, il principale dubbio lasciato in eredità dalla bella vittoria in Champions League, relativo alle condizioni di Marcus Thuram, è stato fugato. Per l'attaccante francese, uscito nella ripresa non al massimo della condizione e con un problema al polpaccio, si è trattato solo di crampi. Quanto basta per renderlo disponibile, a prescindere dalle scelte di Simone Inzaghi, per il match di sabato al Meazza contro il Bologna.

Seduta personalizzata invece sia per Davide Frattesi sia per Stefano Sensi. La presenza dell'ex Sassuolo contro i rossoblu dipenderà dal fatto che domani possa o meno allenarsi con il resto del gruppo.