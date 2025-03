Non c'è tempo per riposare. A poche ore dalla preziosa vittoria in campionato contro l'Udinese, l'Inter torna subito in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile per preparare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan. Solito programma post gara per la squadra, divisa in due gruppi tra chi ha giocato di più ieri a San Siro e i meno impiegati.

Ancora lavoro a parte per Stefan de Vrij, ma domani il difensore dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni. Lavoro differenziato anche per gli altri infortunati Lautaro Martinez (che verrà valutato giorno per giorno), Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oltre a Mehdi Taremi che oggi si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra.

