Il prossimo sarà un venerdì trafficato al BPer Training Centre. Il centro sportivo dell'Inter in Appiano Gentile infatti la mattina ospiterà come al solito l'allenamento della squadra nerazzurra, priva ovviamente dei giocatori convocati in Nazionale.

In tal senso, i vari Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella continueranno a respirare l'aria di casa perché nel pomeriggio sarà il turno dell'Italia preparare la partita di domenica contro la Francia tra le mura di proprietà nerazzurra.