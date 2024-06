Un rimpianto a cui si potrebbe porre rimedio. La scorsa estate l'Inter perse a titolo definitivo Lorenzo Pirola, classe 2002, uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione sul quale persino Antonio Conte era pronto a scommettere al punto da consigliare la dirigenza nerazzurra di non inserirlo nell'affare per Nicolò Barella con il Cagliari. All'epoca l'Inter era pronta a puntare su questo giovane centrale mancino, salvo poi fissare una recompra troppo alta nell'operazione con la Salernitana (13 milioni a fronte di un diritto di riscatto a 5 milioni) e perderne il controllo a titolo definitivo. Nel mentre, giocando in granata, pur con la delusione della retrocessione Pirola ha messo parecchi chilometri nel proprio motore dimostrando di poter giocare anche ad alto livello. E acuendo di conseguenza quella sensazione di averlo lasciato andare via forse con troppa leggerezza.

Ora però in casa Inter si sta riflettendo sul suo possibile ritorno. Non c'è alcuna trattativa in corso con la Salernitana in questo momento, più che altro perché i campani devono prima sistemare questioni societarie prioritarie. Ma una chiacchierata con l'entourage c'è stata, innanzitutto per sondare il terreno. In vista della prossima stagione la dirigenza dovrà aggiungere giovani canterani nelle proprie liste, meglio se abili e arruolabili più che di facciata. E la tentazione di rinforzare il pacchetto arretrato, un po' avanti con gli anni, con un giovane da far crescere all'ombra di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, si sposerebbe alla perfezione con il ritorno alla casa madre di Pirola.

Operazione che non sarebbe neanche troppo onerosa, visto che ad oggi il 22enne difensore pesa intorno ai 4 milioni nel bilancio della Salernitana e finanziariamente, magari con l'aggiunta di una o due contropartite, l'incastro si troverebbe. L'Inter non ha fretta di trovare un nuovo difensore, ma l'intenzione è quella di aggiungere un giovane al reparto. E Pirola è uno dei nomi presi in considerazione.