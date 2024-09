Allenamento mattutino ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha infatti iniziato così a preparare la gara di martedì sera contro la Stella Rossa per il secondo turno di questa Champions League. Come appurato da FcInterNews.it i calciatori che hanno affrontato i friulani hanno sostenuto il consueto lavoro di scarico, normale seduta invece per tutti gli altri. Terapie per Nicolò Barella, personalizzato sul campo per Tajon Buchanan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!