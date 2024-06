Pomeriggio intenso in Viale della Liberazione, all'interno della sede dell'Inter dove si sono presentati, a distanza di pochi secondi, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia e l'agente Beppe Riso. Entrambi si sono confrontati con Piero Ausilio, visto che Beppe Marotta e Dario Baccin sono ancora in Germania per gli Europei. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, gli argomenti trattati sono diversi.

Il Venezia, come ammesso da Antonelli, ha discusso con l'Inter di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense che piace molto ai nerazzurri anche se piace molto anche a Fiorentina, Bologna, Torino e Atalanta. Quindi la concorrenza è significativa. Più chance invece per il trasferimento di Filip Stankovic in Laguna: il manager ha ribadito il gradimento nei confronti del portiere che verrebbe in prestito. I veneti non perdono le speranze su Gaetano Oristanio, anche perché il ragazzo deve ancora decidere il proprio futuro.

Ad ogni modo Oristanio, gestito proprio da Riso, è stato virtualmente ceduto dall'Inter al Genoa, dove dovrebbe firmare un contratto quadriennale. Trasferimento a titolo definitivo, valutazione sui 5 milioni di euro che andrà a ridurre il cash nell'operazione Josep Martinez. C'è solo da capire se verrà fissata o meno una recompra, ma per i due club è tutto fatto. Manca, come anticipato, il sì del giocatore che teme di avere meno spazio in rossoblu rispetto a Venezia. Ma il fatto che il Grifone voglia acquistarne il cartellino a titolo definitivo è un incentivo a dargli fiducia e il via libera del diretto interessato dovrebbe arrivare quanto prima.