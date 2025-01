Ha destato stupore tra i tifosi dell’Inter il fatto che quest’oggi Francesco Acerbi abbia svolto un personalizzato al Bper Training Centre Appiano Gentile, visto che ieri sera era tornato regolarmente in panchina nella sfida col Bologna. Insomma, stamani serpeggiava la preoccupazione che il calciatore potesse aver subito nuovi problemi fisici. In realtà però, secondo quanto appurato da FcInterNews, l’esperto centrale, ovviamente col benestare dello staff di Simone Inzaghi, ha sostenuto una precisa sessione perché ne esisteva l’esigenza, per una precisa gestione da parte dello stesso Acerbi.

Al momento infatti non sembra essere in discussione una sua convocazione per la prossima gara di campionato con l’Empoli, in programma domenica prossima alle 20.45 al Meazza.

