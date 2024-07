Nathan Zézé – come ammesso dal suo stesso procuratore in esclusiva a FcInterNews (RILEGGI QUI) - è sul taccuino dell’Inter. Il difensore del Nantes piace per abilità e carta d’identità, tanto che viene considerato un elemento promettentissimo e dal sicuro avvenire (parola degli osservatori di mezza Europa). E questa sua “futuribilità” è anche una caratterista richiesta espressamente da Oaktree come linea guida di questa parte di mercato nerazzurro.

Non si deve poi dimenticare come il ragazzo sia comunque sul taccuino di svariati club e che chiaramente la società francese proprietaria del suo cartellino voglia massimizzarne la possibile vendita (tanto che i secondo i colleghi transalpini sarebbe già stata rifiutata un’offerta da 13 milioni di euro per una sua cessione). Stando a quanto appurato da FcInterNews, nonostante ad oggi il presente di Nathan sia ancora al Nantes, ci sarebbe tuttavia una cifra che smuoverebbe le acque, o meglio, che permetterebbe agli ammiratori di Zézé di concludere un suo trasferimento. Qualora infatti venissero proposti una ventina di milioni di euro l’affare andrebbe in porto, il che significa sostanzialmente che l’incedibilità dell’atleta non è una verità assoluta. Servirebbe “solo” staccare un lauto assegno e investire parecchi denari per assicurarsi il classe 2005.

