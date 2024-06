In questi giorni l'Inter e il Genoa stanno definendo il trasferimento a Milano di Josep Martinez Riera, portiere fresco 26enne di Alzira, Spagna, reduce dalla sua prima stagione in Serie A. Alla fine, nonostante il lungo corteggiamento di Bento Krepski, la dirigenza nerazzurra ha virato con decisione sul canterano del Barcellona, scegliendo lui come iniziale vice Yann Sommer e, si spera, futuro titolare dell'Inter. Non manca molto alla conclusione della trattativa, il club nerazzurro ha accelerato incontrando il Genoa più volte questa settimana e c'è intesa sulla valutazione, tra i 15 e i 18 milioni, anche se in Viale della Liberazione, considerando anche la scadenza del contratto tra un anno, non vogliono investire oltre 10-12 milioni cash. Il resto verrà completato da contropartite tecniche e la società rossoblu deve scegliere tra alcuni profili messi a disposizione, come Martin Satriano, Gaetano Oristanio, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito.

Da mesi la prima scelta dell'Inter era Bento, ma la grande esposizione degli ultimi tempi, tra campionato brasiliano e convocazione in Nazionale, ha fatto lievitare il suo prezzo al punto che l'Athletico Paranaense è arrivato a chiedere oltre 40 milioni, cifra ben distante dai 20 che i nerazzurri avrebbero investito per l'estremo difensore. Ergo, nessun margine di trattativa e aspettative disilluse per il diretto interessato, che ora dovrà sperare in un'ottima Copa America che convinca un'altra candidata europea a fare un significativo investimento per la porta. Per quanto riguarda le altre opzioni, posto che Filip Jorgensen (proposto tempo fa da Albert Botines, ieri in sede) è fresco di rinnovo con il Villarreal e non è mai stato un vero obiettivo, anche sul fronte Maduka Okoye il discorso non è mai evoluto perché l'Udinese ha scelto di tenere il portiere nigeriano, sperando che giocando titolare tutta la prossima stagione la sua valutazione possa aumentare.

Con Emil Audero che ha buone chance di difendere la porta del Como, Bento inarrivabile per costi e Okoye non disponibile, è stato facile per gli uomini mercato nerazzurri assecondare un'idea già in testa da tempo, ossia dare fiducia a Martinez dopo la sua prima positiva stagione in Serie A e in virtù di un costo entro i parametri prefissati.