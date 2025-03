Simone Inzaghi premia i suoi calciatori. O meglio, concede quattro giorni di riposo pieni ai quei calciatori non partiti con le rispettive Nazionali. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it la ripresa infatti è stata fissata dal mister piacentino per questo venerdì. Ma non per tutti, gli infortunati infatti lavoreranno da mercoledì.

Capitolo Denzel Dumfries, il calciatore non andrà come noto in Nazionale. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, quando rientrerà agli allenamenti. E nel caso sarà valutato dallo staff medico nerazzurro.

