Cominciano a delinearsi le scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Monaco. Come appurato da FcInternews.it, in attacco, visto l'affaticamento agli addominali che ha costretto Mehdi Taremi a saltare l'allenamento della vigilia, salgono le quotazioni di Marko Arnautovic, che andrebbe a far coppia con Marcus Thuram.

In difesa, possibile turno di riposo per Stefan De Vrij, con Yann Bisseck designato per sostituirlo; ai lati del tedesco si sistemano Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. In cabina di regia, torna Kristjan Asllani con Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan a completare la cerniera di centrocampo; sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan,, Dimarco, Arnautovic, Thuram.

