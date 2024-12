Simone Inzaghi ha concesso la giornata libera ai suoi calciatori dopo la vittoria del tardo pomeriggio di ieri per 3-0 sul Cagliari. Ad Appiano Gentile infatti – come appurato da FcInterNews – si sono allenati solo i calciatori infortunati. La totalità della squadra si ritroverà domani, con la partenza fissata nel primo pomeriggio per Riyadh, dove si terrà la Final Four della Supercoppa Italiana, competizione conquistata dall’Inter nelle ultime tre edizioni.

