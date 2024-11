Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, l'Inter e Denzel Dumfries hanno letteralmente bruciato le tappe: rinnovo fu. L'esterno olandese, che come vi raccontavamo stamattina ha già trovato l'accordo totale con il club nerazzurro, ha anticipato l'incontro con la dirigenza di Viale della Liberazione, previsto in settimana come vi avevamo preannunciato stamattina (LEGGI QUI) e ha apposto la firma sul rinnovo del contratto che salda ulteriormente il suo legame con la Beneamata fino al 2028. Dumfries ha anche scattato le rituali fotografie che accompagnano come consuetudine il momento, si attende a questo punto solo l'ufficialità.

L’ex PSV Eindhoven, come già più volte 'spoilerato' ha prolungato per altre tre stagioni, e guadagnerà 4 milioni netti a stagione più bonus, un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello attuale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!