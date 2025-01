Prima di Sparta Praga-Inter il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio aveva ammesso l'esistenza di un'idea di prestito per Tajon Buchanan, che in questa stagione ha raccolto pochi minuti, la maggior parte da titolare in Coppa Italia contro l'Udinese. L'esterno canadese vorrebbe giocare di più per trovare la condizione ideale ed è aperto a un addio momentaneo.

In tal senso, domani il Torino tornerà alla carica con i nerazzurri attraverso l'intermediario Gabriele Giuffrida, per regalare a Paolo Vanoli un nuovo esterno che possa giocare a sinistra, visto che a destra sia Valentino Lazaro sia Marcus Pedersen stanno facendo bene, mentre sull'altra corsia Borna Sosa non sta confermando le aspettative.

Se l'affare dovesse andare in porto, Buchanan si trasferirebbe al Torino fino al 30 giugno in prestito secco, con l'idea di tornare a Milano dopo aver dimostrato il proprio valore nel calcio italiano e, magari, rilanciarsi in nerazzurro.