Allenamento mattutino per l'Inter al BPer Training Centre di Appiano Gentile. Solo Carlos Augusto ha lavorato a parte, l’obiettivo - come appurato da FcInterNews.it - è che il brasiliano possa tornare in gruppo già da lunedì o martedì della prossima settima, per essere così abile e arruolabile per la trasferta di Verona sabato prossimo.

I calciatori dell’Inter non convocati dalle rispettive nazionali si ritroveranno proprio lunedì pomeriggio nel centro sportivo nerazzurro (oggi pomeriggio occupato tra l’altro dalla Nazionale italiana) e godranno quindi di due giorni e mezzo di riposo.