Ebenezer Akinsanmiro ha esordito ieri in Serie A con la maglia dell’Inter al Via del Mare di Lecce. Oscar Damiani, insieme all’avvocato Crescenzo Cecere, è di fatto chi l’ha portato a Milano: “Il suo agente si chiama Sam Udegbunam – specifica in esclusiva il noto procuratore -. Noi lo abbiamo poi consigliato e offerto ai nerazzurri, dove è arrivato perché di fatto Baccin lo ha scelto”.

Chi è Akinsanmiro?

“È un ragazzo interessante, molto intelligente, molto bravo, l’avevo noto subito al torneo di Viareggio. L’Inter è stata molto brava a prenderlo, non era facile, anche per lo status da extracomunitario. Complimenti ai nerazzurri che l’hanno tesserato e al ragazzo che sta lavorando bene. Poi quando ti alleni con i grandi, puoi solo crescere. Ha grandi prospettive”.

È vero che lo voleva il Real Madrid?

“Lo volevano tante squadre, l’Inter lavora bene con i giovani, è stata brava a fargli le coccole e quindi il ragazzo ha scelto l’Inter”.

Quali sono le sue caratteristiche?

“È un giocatore di qualità, molto intelligente calcisticamente, sa inserirsi, segna qualche gol, deve crescere dal punto di vista fisico perché oggi la forza è importantissima”.

Ieri la prima presenza in Serie A.

“Sicuramente ha grandi prospettive e si trova in un ottimo ambiente, l’Inter lo ha dimostrato in passato e anche adesso di saper lavorare con i giovani nonostante ci siano tanti campioni. L’Inter ha insistito per averlo, il ragazzo per andarci, tutto questo dimostra oggi che è stata fatta la scelta giusta”.

Come caratteristiche, a chi possiamo paragonarlo?

“Non mi piacciono molto i paragoni francamente. Le ripeto che è molto intelligente e aggiungo che ha dei campioni come Barella dai quali imparare”.

Adesso proseguirà il proprio percorso all’Inter, poi a fine anno…

“Ora si goda questo bel momento dopo l’esordio e continui a lavorare che è la cosa migliore”.