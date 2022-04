Allievo di Giovanni Trapattoni, ex compagno di Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Frederic Massara e Francesco Moriero. Allenatore dei due mondi. Salvatore 'Totò' Nobile, ex laterale dell’Inter di fine anni ’80, oggi è un allenatore vincente che spopola in Africa. “Qui prima della partita i giocatori si raggruppano e pregano. Si sentono tutti fratelli, non importa tu sia cristiano o musulmano. In questo continente capita che i tuoi tifosi saltino il pasto per pagarsi il biglietto della partita. C’è un amore verso la propria squadra che va al di là dei bisogni personali. Sento la responsabilità di dare sempre il meglio, conscio che se non hai un grande spirito di adattamento, secondo gli usi e i costumi del posto, non puoi allenare, né vivere in questi contesti”.

Quel che uno dà per scontato in Europa, non lo è ovunque.

“Capita che l’acqua venga razionata. O salti la corrente. Ma gli africani sorridono e sono sempre felici. Hanno uno spirito talmente libero che non si deprimono davanti alle esigenze. Si sostengono l’uno con l’altro, anche se non si conoscono nemmeno”.

Il presente è in Madagascar, per un’avventura iniziata (da calciatore) a Lecce.

“Il primo tecnico che mi fece respirare l’aria della prima squadra fu Gianni Di Marzio. L’esordio con i salentini avvenne con Corso, mentre con Mazzone sfiorammo la promozione in A”.

In quella squadra si affacciano per la prima volta al grande calcio due giovanissimi Conte e Moriero.

“Antonio era un assiduo lavoratore. Subì l’infortunio di tibia e perone, ma quando tornò in campo fu come non fosse successo nulla. Un ragazzo, oggi uomo, dal carattere forte, che emerge nelle squadre che allena. Checco era tutto estro e fantasia, un peperino che si faceva coccolare da tutti e dava l’impressione del farfallone. Poi i fatti hanno dimostrato il loro grande valore”.

Arriva intanto una chiamata che cambia la vita di Nobile.

“Il Trap mi voleva già alla Juventus, sarei dovuto essere un giocatore bianconero. Poi lui andò all’Inter e mi volle fortemente in nerazzurro. Fu davvero un grande orgoglio”.

Una stagione da 19 presenze, con un brutto infortunio alla caviglia che forse cambia proprio la carriera di Totò.

“Stavo andando benissimo. Avevo fornito diversi assist a Serena e Altobelli. L’Inter aveva più nazionali che giocatori comuni”.