Normalmente i giornalisti – ma pure i tifosi – amano le polemiche. Si può negare davanti anche all’evidenza, ma la realtà dei fatti porta sempre qualcuno a non essere contento. Vuoi per motivi realmente importanti, vuoi per futili trovate di chi non si accontenta mai. Vale per il calcio, figuriamoci in politica, ma pure nella vita di tutti i giorni.

Se però esaminiamo il campionato dell’Inter di questa stagione – e quindi lasciamo un attimino da parte Champions e Coppa Italia dove il cammino sarebbe potuto essere più lungo, ma pure la Supercoppa Italiana, stravinta da Lautaro e compagni – ci si deve davvero impegnare per trovare un appiglio, un qualcosa da criticare con cognizione di causa ai nerazzurri. Tutto infatti va valutato anche nel contesto storico in cui avviene. E l’Inter di Simone Inzaghi ha stravinto lo Scudetto della seconda stella disputando un calcio a dir poco spettacolare, sconfiggendo con irrisoria facilità tutti i propri avversari (di rivali vista la classifica non ce ne sono stati), conquistando in faccia al nemico sportivo un Tricolore che rimarrà nella storia. E tutto questo è semplicemente fattuale. Come la splendida festa di domenica, con quasi 400 mila persona pronte a festeggiare i propri idoli. Ecco, in questa occasione pure voi siete spettacolari, da campioni d’Italia, anzi da Campioni del mondo, visti i risultati, l’amore e l’empatia trasmessi verso tutti i nerazzurri.

Nella prossima annata non penso possa essere tutto così facile (almeno all’apparenza), ma si riparte – parola di Marotta – con l’obiettivo del ventunesimo scudetto. E tanti sogni internazionali. Per adesso godetevi ancora il finale di una stagione da incorniciare. E continuate a festeggiare con lo smoking nerazzurro, che resta immacolato, nonostante le tante polemiche dei detrattori interisti. Ma a +19 e +24 sentir parlare della Marotta League - o di cose simili – è solo un vano tentativo di sminuire un’impresa grandiosa.