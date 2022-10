Sono sempre stato del partito che sostiene che i portieri debbano, innanzitutto, parare. Ma quel lancio di Onana verso Lautaro Martinez che poi scarta il cioccolatino per l'accorrente Gosens, il quale va in gol nella grande notte di Barcellona, merita una attenta riflessione. Il lancio del neo portiere interista è stato di una tale precisione e bellezza che certifica come André Onana sia, oltre che un buon portiere nel senso classico del termine, anche un'ottima risorsa per andare a dama senza dover per forza muovere troppo le pedine. Con quella scelta (il lancio immediato di Onana), l'Inter ha rischiato di vincere al Camp Nou e di ottenere conseguentemente una insperata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Così non è stato, perchè un fuoriclasse come Robert Lewandowski non si è trovato d'accordo ad assistere in casa sua alla festa dell'avversario e allora la Beneamata dovrà chiudere la pratica qualificazione mercoledì 26 ottobre in un San Siro stracolmo contro il Viktoria Plzen, fanalino di coda del girone europeo con zero punti.

Tornando a Onana, sinora il camerunense, tra i pali, ha mostrato cose buone e altre da rivedere per decidere se sia veramente anche un ottimo portiere, ma il valore aggiunto del lancio improvviso che può partorire un gol come quello di Gosens al Camp Nou, è un elemento che depone senz'altro a suo favore nella corsa ad un posto da titolare dell'Inter, senza l'obbligo di alternanza con Handanovic. Ha ragione lo sloveno quando dice che lui non sarà mai un problema per la squadra, semmai la soluzione. Lo ha dimostrato nelle ultime tra gare viste dalla panchina, dove si è distinto, da vero capitano, per consigli e incoraggiamenti allo stesso Onana e al gruppo intero, come certifica il discorso tenuto ai compagni prima che iniziasse Sassuolo-Inter. “Quando lui parla, noi stiamo zitti ad ascoltarlo”, ha detto dopo la vittoria di Reggio Emilia un certo Edin Dzeko. Handanovic, che sicuramente è da annoverare tra i grandi portieri della storia nerazzurra, sta però capendo che la carta di identità non fa purtroppo sconti e che all'Inter sia scoccata definitivamente l'ora di un portiere giovane, entusiasta, ma già esperto il giusto e in grado di proporre qualcosa di nuovo che piace anche ai compagni di reparto.