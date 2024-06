Sognavamo un’estate tranquilla e pensavamo di aver superato l’ostacolo maggiore dopo aver intascato l’accordo per il rinnovo di contratto di Lautaro. Con gli acquisti di Taremi e Zielinski il grosso sembrava essere fatto con mesi d'anticipo, in attesa di puntellare la rosa con i pezzi mancanti. E invece l’interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu rischia ora di privarci del nostro cuore-cervello e di uno dei più forti in quel ruolo al mondo.

Calha lo sai perché... devi tanto all’Inter? Nella Milano nerazzurra hai trovato l’amore, l’affetto e quella casa perfetta per la tua consacrazione. Se nessuno può mettere in dubbio quello che alcuni mesi fa hai detto e che per tanti sembrava pura follia, oggi tutti ti reputano se non il primo, almeno il secondo regista più forte al mondo.

Calha lo sai perché... sei diventato questo? La risposta ha un nome e un cognome. Simone Inzaghi. E' stato lui il primo a credere che tu fossi in grado di sostituire Brozovic davanti alla difesa quando forse nemmeno tu eri consapevole di poterlo fare, completando il processo di trasformazione da trequartista e mezzala.

Nelle prossime ore il Bayern potrebbe presentare un’offerta e toccherà all’Inter decidere se privarsi di te e, eventualmente a quali condizioni. Le ultime sessioni di mercato hanno insegnato che i nostri dirigenti e il nostro mister sanno bene quello che fanno e come sostituire alcuni giocatori importanti del nostro puzzle. Poi l’ultima parola spetta anche a te, Hakan. E in fondo ora Calha lo sai perché l’Inter è diversa!