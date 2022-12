Ieri sera è stato consegnato ai rappresentanti dell'AMOpuglia macroarea di Monopoli l’assegno di 1.450 euro raccolti attraverso l’ormai tradizionale vendita della pianta stella di Natale nei giorni 8 e 11 dicembre 2022, con l’iniziativa 'Le stelle di Natale ritornano in piazza', ideata dall’Inter Club 'Sante Puteo' di Monopoli, giunta alla 13esima edizione. La consegna è avvenuta nella sede monopolitana AMOpuglia macroarea Monopoli ubicata in via Tenente Vitti 70.