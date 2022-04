Visite speciali oggi in casa Inter. Dopo aver assistito al derby d'Italia di domenica scorsa vinto dalla squadra di infatti, l'ex Juve Carlos Tevez, nonché leggenda del Boca Junior, si è spostato nel capoluogo lombardo dove ha fatto visita alla squadra campione d'Italia. L'argentino, che ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore, si è recato in mattinata alla Pinetina per assistere all'allenamento dei nerazzurri così come fatto qualche giorno fa con la squadra di Max Allegri. A renderlo noto è il Corriere dello Sport che ha riportato l'incontro tra connazionali con il vice-presidente della Beneamata Javier Zanetti, Lautaro Martinez, Correa e con il resto della 'banda' sudamericana ma non solo. L'Apache infatti ha incontrato anche mister Inzaghi dal quale si è recato anche per 'rubare' qualche trucco del mestiere.