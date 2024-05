Tutti a disposizione di Simone Inzaghi per l’ultima di campionato contro il Verona. Quest’oggi infatti anche Henrikh Mkhitaryan, che aveva chiuso in anticipo l’allenamento di ieri a causa di una botta alla caviglia subita in partitella, si è regolarmente allenato con i propri compagni di squadra. Possibile comunque che l’armeno parta in panchina contro i veneti, con Davide Frattesi titolare. In ogni caso, domenica sera il mister piacentino potrebbe anche non schierare tutti i titolarissimi, ma dare spazio a qualche elemento che ha giocato meno in questa stagione.

Inoltre, non è prevista attività stampa. La squadra si allenerà domani mattina e poi partirà domenica in giornata per affrontare il team di Marco Baroni.