Allenamento mattutino per l'Inter di Simone Inzaghi, ritrovatasi ad Appiano Gentile per la seconda seduta del nuovo anno. Ancora allenamento a parte per l'esterno nerazzurro Federico Dimarco e per Lautaro Martinez. Come appurato da FcInterNews, se tutto va bene sia Dimash che il capitano domani saranno reintegrati in gruppo, dunque convocabili per la sfida di sabato contro il Verona. Ritornato a pieno regime invece Hakan Calhanoglu dopo la febbre di ieri: il turco oggi si è allenato regolarmente.

