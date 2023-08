Testa al Cagliari. Dopo la vittoria alla prima uscita in campionato contro il Monza, l'Inter si prepara alla trasferta in Sardegna dove affronterà i neo-promossi che all'attacco contano una conoscenza nerazzurra neanche così vecchia, ovvero Gaetano Oristanio. In attesa dell'ultimo appuntamento della seconda giornata di Serie A Tim di lunedì che chiude il turno, la squadra di Simone Inzaghi si prepara all'insidiosa partita della Domus Arena. Altra giornata di allenamento per i vice-campioni d'Europa. Di seguito le foto dell'allenamento.