Danilo D'Ambrosio e Joaquin Correa sono rientrati nel gruppo di Simone Inzaghi che sta preparando l'amichevole contro il Sassuolo e soprattutto la ripresa del campionato con il Napoli. Da Sky Sport arriva la notizia della piena disponibilità dei due giocatori che sono arruolabili per la partita di domani a Reggio Emilia, mentre Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic sono stati gli unici ad allenarsi a parte questa mattina: per il croato, tornato dal Mondiale con un problema muscolare, restano da valutare le condizioni di forma in vista del 4 gennaio. Lautaro Martinez, intanto, è atteso alla Pinetina venerdì per riprendere il lavoro.