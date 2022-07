Weekend di riposo per il presidente dell'Inter, Steven Zhang che, dopo aver stretto la mano a Romelu Lukaku e Kristjan Asllani, si gode qualche giorno all'insegna del relax. Dopo aver riportato a casa il belga, il numero uno della Beneamata si è goduto l'ultima ufficialità della settimana sulle spiagge della Versilia, precisamente a Forte dei Marmi, dove si è concesso qualche giorno di pausa dal calciomercato come mostrano le foto in tenuta balneare rese note dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.